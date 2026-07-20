TRT Sinema Tırı, Çorum'da çocuklarla buluştu

TRT Genel Müdürlüğünce kırsal kesimlerde yaşayan ve sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen TRT Sinema Tırı, Çorum'un Osmancık ilçesine geldi.





Güney Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda konuşlandırılan tırda oluşturulan özel sinema salonunda çocuklar, TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu.





Gösterimlerde "Rafadan Tayfa" ve "Nasreddin Hoca" başta olmak üzere yerli yapımlar çocuklarla buluştu.



Film gösteriminin ardından Osmancık Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Etkinlikle, çocukların kültür ve sanat faaliyetlerine erişiminin artırılması, sinema deneyimi yaşamalarına katkı sağlanması ve yerli yapımlarla buluşturulması amaçlanıyor.





TRT Sinema Tırı, ilçede gün boyu çocukları ağırlayacak.



