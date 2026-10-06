Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Ciprian Stoıca (Romanya), Dimitar Georgiev (Bulgaristan)
Yukatel Denizli Basket: Pecarski 15, Mahir Ağva 12, Ivey 7, Meeks 8, Victor Bailey 12, Dunn 6, Mustafa Yılmaz 8, Yaman Alişan 3, Erten Gazi 4, Egemen Güven 8, Bulut Yenice,
BC Prievidza: Muhammad 18, Eugene 21, Novak 1, Policelli 12, Jones 6, Smith 2, Hrico, Zeliznak 1, Jass, Hronsky, Hlivak 3, Massie 5,
1. Periyot: 30-21
Devre: 49-41
3. Periyot: 65-57
Beş faulle oyundan çıkan: 36.58 Yaman Alişan (Yukatel Denizli Basket)
DENİZLİ
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