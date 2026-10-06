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        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Ciprian Stoıca (Romanya), Dimitar Georgiev (Bulgaristan)

        Yukatel Denizli Basket: Pecarski 15, Mahir Ağva 12, Ivey 7, Meeks 8, Victor Bailey 12, Dunn 6, Mustafa Yılmaz 8, Yaman Alişan 3, Erten Gazi 4, Egemen Güven 8, Bulut Yenice,

        BC Prievidza: Muhammad 18, Eugene 21, Novak 1, Policelli 12, Jones 6, Smith 2, Hrico, Zeliznak 1, Jass, Hronsky, Hlivak 3, Massie 5,

        1. Periyot: 30-21

        Devre: 49-41

        3. Periyot: 65-57

        Beş faulle oyundan çıkan: 36.58 Yaman Alişan (Yukatel Denizli Basket)

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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