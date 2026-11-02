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        Denizli İdman Yurdu evinde ağır yaralı: 0-6

        Nesine 3. Lig 2. Grup'un 9. haftasında Denizli İdmanyurdu 1959 SK, sahasında konuk ettiği Karşıyaka'ya 60 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Denizli İdman Yurdu evinde ağır yaralı: 0-6

        Nesine 3. Lig 2. Grup'un 9. haftasında Denizli İdmanyurdu 1959 SK, sahasında konuk ettiği Karşıyaka'ya 60 mağlup oldu.

        İlk yarıda kalesinde dört gol gören Denizli temsilcisi, ikinci yarıda da rakibinin gol bulmasına engel olamadı. Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Denizli İdmanyurdu 1959 SK, ligin 9. haftasında Denizli Atatürk Stadı'nda İzmir temsilcisi Karşıyaka'yı ağırladı. Karşılaşmada istediği oyunu sahaya yansıtamayan kırmızısiyahlılar, güçlü rakibi karşısında sahadan 60'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

        Karşılaşmaya hızlı ve etkili başlayan konuk ekip Karşıyaka, henüz 7. dakikada Eren Arda Şan'ın kaydettiği golle öne geçti: 01. Erkenden gelen golün ardından baskısını artıran İzmir temsilcisi, 13. dakikada Veysel Karani Ünal ile farkı ikiye çıkarırken (02), 21. dakikada sahneye çıkan Mücahit Aslan skoru 03'e getirdi. İlk yarının son bölümünde de kontrolü elden bırakmayan Karşıyaka, 42. dakikada Gökdeniz Tandoğan'ın golüyle soyunma odasına 40 üstün gitti.

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        Mücadelenin ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip, 55. dakikada Mücahit Aslan'ın kendisinin ikinci, takımının ise beşinci golünü kaydetmesiyle farkı 5'e çıkardı: 05. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 79. dakikada Ensar Akgün'den geldi ve mücadele Karşıyaka'nın 60'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Kendi sahasında aldığı ağır mağlubiyetle haftayı puansız kapatan Denizli İdmanyurdu 1959 SK taraftarlarını üzdü.

        Denizli İdmanyurdu 6 puanda kaldı

        Alınan bu sonuçla birlikte çıkışını sürdüren Karşıyaka puanını 15'e yükseltirken, ev sahibi Denizli İdmanyurdu 1959 SK 6 puanda kaldı. Kırmızısiyahlı ekip, aldığı bu farklı mağlubiyetin ardından önümüzdeki haftalarda toparlanarak puan tablosunda yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefleyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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