Denizli, Lykos Yarı Maratonu heyecanına hazır 26 ülkeden sporcular Denizli'de Lykos Yarı Maratonu'nda buluşuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü coşkusuyla bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Lykos Yarı Maratonu, 25 Ekim Pazar günü binlerce spor tutkununu tarihin ve doğanın kalbinde bir araya getiriyor. 10 bine yakın kayıt alan yarı maraton, 26 ülke ve 60 farklı şehirden sporcuyu Denizli’de ağırlayacak.

Pamukkale’nin beyaz travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’nin eşsiz dokusu eşliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, profesyonel atletlerden amatör koşuculara kadar geniş bir katılımla sporseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Her yaştan ve her seviyeden katılımcıya hitap eden organizasyon, Pamukkale Kocaçukur’da başlayıp Pamukkale Travertenleri’nde sona erecek üç farklı kategoride koşulacak. Pamukkale’nin termal suları, manzaraları ve Hierapolis Antik Kenti’nin atmosferinde uzanan parkurlar, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

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26 ülke ve 60 farklı şehirden sporcu kayıt yaptırdı

Pazar günü koşulacak tarihi yarı maraton için 26 ülke ve 60 farklı şehirden 10 bine yakın sporcu kayıt yaptırdı. Kayıt yaptıran amatör ve profesyonel sporcuların yüzde 44,3’ü kadın, yüzde 55,7’si erkek sporculardan oluşuyor. Yarı maratona kayıtlı sporcuların yaş ortalaması da 34,2 olarak açıklandı. Ayrıca koşu heyecanı için 65 yaş üstü kayıt yaptıran 120 kişi bulunuyor. Sporculardan yüzde 64,5’i 5 km’lik halk koşusuna, yüzde 25,3’ü 10 km’lik deneyim koşusuna, yüzde 10,2’si 21 km'lik yarı maraton için kayıt oldu. En çok kayıt Denizli’den alınırken, Denizli’yi İzmir, Aydın, İstanbul, Muğla, Antalya, Manisa, Ankara, Isparta ve Bursa izledi.

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Organizasyonun her anı farklı bir deneyim sunacak

Sabahın erken saatlerinden itibaren renkli görüntülere sahne olacak yarış gününde heyecan, servis araçlarının saat 07.00’de belirlenen noktalardan etkinlik alanına hareket etmesiyle başlayacak. Tüm sporcuların alana gelişi tamamlandıktan sonra emanet teslim işlemleri gerçekleştirilecek. Start öncesindeki hazırlıklar kapsamında katılımcılar için toplu ısınma seansı yapılacak, ardından tüm koşucular start alanına yönlendirilecek. Büyük mücadelenin startı, saat 09.00’da 21 kilometre kategorisiyle verilecek. Bu heyecanı, 5 km ve 10 km koşucularının startı takip edecek. Bitiş çizgisine ulaşmanın ve ardından muhteşem Pamukkale manzarasıyla buluşmanın heyecanını yaşayan katılımcılar, daha sonra düzenlenecek konserle moral depolayacak. Organizasyon saat 12.30’da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

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Yarış kitleri Forum Denizli’den alınabilecek

Maratona kayıtlı sporcuların yarış öncesi tüm hazırlıklarını rahatça tamamlayabilmeleri amacıyla kit dağıtımları, bugün ve yarın 10.3020.00 saatleri arasında Forum Denizli’den gerçekleştirilecek. Yarış kitleri yalnızca kayıtlı sporculara şahsen teslim edilecek, etkinlik yoğunluğunun önüne geçmek adına yarış günü alanda kit dağıtımı yapılmayacak. Zaman ölçüm çipi, göğüs numarası, bez çanta, yarış tişörtü ve çeşitli sponsor ikramlarının yer aldığı zengin kit içeriğini teslim almak üzere tüm kayıtlı sporcularımızın belirtilen tarihlerde Forum Denizli’yi ziyaret etmeleri gerekiyor.

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Alternatif güzergahlar planlandı

Yarışın güvenli, akıcı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, 25 Ekim Pazar günü 07.0012.00 saatleri arasında kapsamlı trafik tedbirleri uygulanacak. Bu kapsamda PamukkaleKarahayıt yolu (Mehmet Akif Ersoy Bulvarı), Hierapolis Antik Kenti kuzey kapısı girişi, Karahayıt Mahallesi Atatürk Caddesi ile Pamukkale Mahallesi'ndeki Bülbül, Hilal ve Menderes caddeleri belirtilen saatlerde trafiğe kapalı olacak. Aynı zamanda AkköyDenizli İl Yolu, Adnan Kahveci Bulvarı, Yeniköy mahalle merkezinden Hierapolis Antik Kenti güney kapısına giden yol ve Kurtluca MahallesiHierapolis Antik Kenti güney kapısı yolu (Ören Sokak) araç geçişine kapatılırken; PamukkaleDenizli Yolu ise Küçükdere Mahallesi kavşağına kadar tek şerit olarak ulaşıma kapalı olacak. Mağduriyet yaşanmaması adına tüm vatandaşların ve sürücülerin belirtilen saatler arasında alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği belirtildi.

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Başkan Çavuşoğlu’ndan spor tutkunlarına davet

Denizli’nin eşsiz tarihi ve doğal mirasını uluslararası spor dünyasına tanıtmayı hedeflediklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm vatandaşları bu büyük coşkuya ortak olmaya davet etti. Başkan Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, sporun birleştirici gücüyle ve tarihimizin muhteşem atmosferinde kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Pamukkale’nin ve Hierapolis’in benzersiz dokusunda gerçekleştireceğimiz Lykos Yarı Maratonu; yalnızca sportif bir mücadele değil, aynı zamanda şehrimizin kültürel mirasını tüm dünyaya gururla tanıttığımız çok özel bir buluşmadır. Bu coşkuyu birlikte paylaşmak, adımlarımızı Cumhuriyetimiz için atmak üzere tüm sporcularımızı ve vatandaşlarımızı 25 Ekim Pazar günü bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum" dedi.