Milli Mücadele ruhu sahneye taşındı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Çanakkale'den Cumhuriyet'e" adlı Türk Sanat Müziği konseri ve tiyatro oyunu, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen, tarih bilincini ve milli gururu tazeleyen "Çanakkale'den Cumhuriyet'e" özel programı, Denizlililere duygu dolu bir akşam yaşattı. Gecenin ilk bölümünde, Şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu, muhteşem bir performans sergiledi. Konser boyunca Türk Müziği'nin eşsiz eserleri salonda yankılandı. Cumhuriyet coşkusunu dillerden düşmeyen ezgilerle taçlandıran koro, konuklara müzik ziyafeti sundu.

REKLAM

"3 Taş" tiyatro oyunuyla duygu dolu anlar yaşandı

Program kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kursiyerlerinin sahneye taşıdığı "3 Taş" oyunu izleyiciyle buluştu. Oyun, izleyicileri tarihin tozlu sayfalarında duygu dolu bir yolculuğa çıkardı. Sinan Küçüköz'ün yazdığı ve Önder Tahmaz'ın yönettiği oyun, etkileyici anlatımı ve duygu dolu sahneleriyle tiyatroseverlerden tam not aldı.Gecenin finalinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım tarafından geceye katkı sunan sanatçılara günün anısına çiçek takdiminde bulunuldu.