Türkiye Baja Şampiyonası Merkezefendi'de başlıyor Başkan Doğan: "Pazar günü tüm vatandaşlarımızı pistimize bekliyoruz"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yarış takviminde yer alan Türkiye Baja Şampiyonası’nın 5. ve son ayağı, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde başladı. 20 aracın şampiyonluk için mücadele edeceği organizasyon, hafta sonu boyunca sporseverlere adrenalin dolu anlar yaşatacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, düzenlenen basın toplantısında şampiyonanın detaylarını paylaştı. İlçede artık geleneksel hale gelen ulusal ve uluslararası motor sporları organizasyonlarına bir yenisini daha eklediklerini belirten Başkan Doğan, 5 ayaktan oluşan Baja Şampiyonası’nın final heyecanına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Doğan, "Son ayak olduğu için adrenalin dolu güzel bir yarış ve seyir zevkinin bizi beklediğini özellikle vurgulamak istiyorum. Bu yarışa 20 araç katılıyor" dedi.

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"Pazar günü tüm vatandaşlarımızı pistimize bekliyoruz"

Yarış programı hakkında detaylı bilgi veren Başkan Doğan, "Cuma günü sıralama yarışları ile pistimizde seyirciye açık başlayacak yarışlarımız. Cumartesi günü orman etabı olan seyircisiz etapla devam edecek. Pazar günü sabah orman etabımız, 12.30'da seyirci ve öğleden sonra yine orman etabımız tekrardan gerçekleşecek. Pazar günü seyirci etabı için tüm vatandaşlarımızı 12.30'da offroad pistimizde bu alana bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehrimize katma değer katan bir etkinlik"

Organizasyonun kentin tanıtımına sağladığı katkıya dikkat çeken Doğan, "Offroad yarışlarımız bizim için çok önemli. Hem ilçemizi hem şehrimizi tanıtmak da bizim için çok kıymetli ve önemli. Hem Türkiye genelinde hem de uluslararası arenada ilçemizin adı her yerde geçiyor. Biz bunun aynısını basketbolda da Denizli Basketbol takımımızda da yarışıyoruz. Yani şehrimize ve ilçemize katma değer katan bir yarış ve etkinlik olduğunu vurgulamak istiyorum. Pist anlamında da Türkiye'deki en iyi pistlerden biri olduğunu vurgulamak istiyorum. Yıllardır bu işi yaptığımızdan, bu yarışlara ev sahipliği yaptığımızdan burada bir uzmanlığımız oluştu. Pistimizin hem hakemlerimiz tarafından hem de gelen katılımcılar tarafından çok beğenildiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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"Destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum"

Sözlerini katılan sporculara başarılar dileyerek ve destek veren kurumlara teşekkür ederek tamamlayan Doğan, "Türkiye'nin birçok ilinden yarışlara katılan ulusal pilot ve copilotlarımız var. Ancak Denizli'mizden de Denizli Baja var, kendilerine başarılar diliyorum. Şehrimizde de birçok kurum ve kuruluş bize destek veriyor. Bu kurum ve kuruluşlara da çok teşekkür ediyorum. 112 Acil ekipleri, Orman Bölge ekipleri, Denizli İtfaiyesi, UMKE ekipleri, AFAD ekipleri, emniyet kuvvetleri ve belediyemizin tüm birimlerine uyumlu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.