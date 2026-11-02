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        Mübadele döneminin izleri Honaz'da yaşatılacak

        Denizli'nin Honaz ilçesinde, 1924 yılında nüfus mübadelesiyle Yunanistan'dan Anadolu'ya gelen ailelerin hatıralarını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Mübadele Evi, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Mübadele döneminin izleri Honaz'da yaşatılacak

        Denizli’nin Honaz ilçesinde, 1924 yılında nüfus mübadelesiyle Yunanistan’dan Anadolu’ya gelen ailelerin hatıralarını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Mübadele Evi, düzenlenen törenle açıldı.

        Honaz Belediyesi tarafından geçmişin izlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirilen Mübadele Evi, törenle kapılarını açtı. Hisar Mahallesi’nde düzenlenen programa Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, mübadil ailelerin torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 1924 yılında Yunanistan’ın Grebene bölgesindeki Kastro ve Vraşno köylerinden Honaz’a gelen mübadillerin beraberlerinde getirdikleri sandıklar, fotoğraflar, ev eşyaları ve aile yadigârları, Mübadele Evi’nde koruma altına alınarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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        "O yaşanmışlıkları gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor"

        Mübadele evini açılışı için mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Çok gururluyuz. Çünkü 1924 yılında Yunanistan'dan yola çıkan Türklerin Honaz Hisar Mahallesi'nde yaşamaya başladıkları 102. yılın tam arifesindeyiz. Hatıralarını biriktirecek, hatıralarını gelecek kuşaklara aktaracak böyle bir yapıya ihtiyaçları vardı. Buranın her yerinden tarih fışkırıyor, buranın her yerinden duygu fışkırıyor. Örneğin şu arkada gördüğümüz bina çok değerli ağabeyim Enver Ören'in doğduğu, büyüdüğü ev, onunla komşuyuz. Burada yaşanmışlıklar, hatıralar o kadar güçlü ki şu karşıda gördüğümüz ağaç, yüzyıllık bir ağaç, Yüzyıldan beri sevdiğini bekleyen bir yapısı vardı. Biz onu sevdiğiyle buluşturduk ve bugün ikisi bir araya geldiler. Ben bu duygusallıklara inanıyorum. Çünkü biliyorum ki buraya gelen her mübadil kendi dedelerinin, atalarının hatıralarını, onların dokunduğuna, kendilerine dokunduğu o güzel eşyaları, o hatıraları tam bir duygusallık içinde seyrediyorlar, izliyorlar, bakıyorlar ve o duyguları tekrardan yaşıyorlar. Çünkü bu hikayeyi bizim mutlaka gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. O yaşanmışlıkları, o kültürü. Ben bunun bir parçası olduğum için inanın çok gururluyum" dedi.

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        "Biz buraya imece usulü ile yaptık"

        Mübadele evinin yapımımda Hisar Mahallesinde yaşayan mübadillerin emeklerinin olduğunu vurgulayan Başkan Kepenek, "Biz buraya imece usulü ile yaptık. Burada bütün mahalleli bu inşaatın yapımında eşyaların bulunmasında, ocakların, fırının yapılmasında birebir görev aldılar. Bunu yaparken inanın bir kere bile ‘Yorulduk’ demeden bazen gece 11’e kadar çalıştığımız oldu. ‘Daha gitmeyelim, daha devam edelim’ dediklerini ben şimdi gibi hatırlıyorum. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda böyle bir ihtiyacın karşılanması bizim sorumluluğumuzdu. Gelecek kuşaklara aktarmak bizim sorumluluğumuzdu. Bu yüzden çok mutluyum çok gururluyum. Bazen kelimeleri seçmekte zorluk çekiyorum. Çünkü buraya gelen yaşlı amcaların, teyzelerin gözyaşlarını gördüğümde onlarla birlikte bizde ağlıyoruz. Şimdi yine duygusallaştım ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

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        "O sandıkta, o bavula sığmayan hikâyeleri göreceksiniz"

        Mübadele Evi Proje Koordinatörü Emrah Varol da açılışta yaptığı konuşmada, projenin temellerinin 2019 yılının ocak ayında atıldığını belirtti. Mübadele döneminde Anadolu’ya gelen insanların yaşadığı acıların ve geride bıraktıkları hatıraların unutulmaması gerektiğini ifade eden Varol, ziyaretçilere sergilenen eşyaların taşıdığı anlamı anlattı. Varol, "İçeride dokunduğunuz, baktığınız her şeye lütfen maddi olarak bakmayın, bir obje olarak bakmayın. O sandıkta, o bavula sığmayan hikâyeleri göreceksiniz. O saatte geçen zamanın sıkıntılarını göreceksiniz" dedi.

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        Başlangıçta kurdukları hayalin çok ötesinde bir yapının ortaya çıktığını belirten Varol, projeye verdiği destek dolayısıyla Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’e teşekkür etti.

        "Bu açılış Honaz açısından çok kıymetli"

        Mübadele evinin Honaz için önemine değinen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise "Bu açılış hem mahallemiz hem de Honaz açısından çok kıymetli, çok değerli. 102 yıl önce Yunanistan'dan Denizli'mize gelen kardeşlerimizin hatıralarını anmak, böyle güzel bir mübadele evini kazandırmak son derece önemli" diye konuştu.

        Başkan Kepenek’ten 200 proje hedefi

        Açılış töreninde belediyenin çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Yüksel Kepenek, Mübadele Evi’nin Honaz Belediyesi tarafından hayata geçirilen 153’üncü proje olduğunu söyledi. Belediye kaynaklarını verimli kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Kepenek, görev süresi boyunca çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Kepenek, 20242029 dönemini 200’üncü açılışı gerçekleştirerek tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

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