Hem mantı açtılar hem de eğitim aldılar

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kadın sağlığı ve şiddetle mücadele eğitimlerini mutfak atölyesine taşıdı. Fatih Profesyonel Mutfak Atölyesi'nde kadınlar, bir yandan tezgah başında mantı açarken diğer yandan koruyucu sağlık ve şiddete karşı yasal hakları konusunda eğitim aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde başlatılan eğitim seferberliği, farklı etkinliklerle kadınlara ulaşmayı sürdürüyor. Daha çok kadına ulaşılması hedeflenen projede, bu kez ezberleri bozan bir eğitim alanı tercih edildi. Bu kapsamda, Fatih Profesyonel Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirilen "Geleneksel Mantı Yapımı Workshop" etkinliği, anlamlı bir eğitim buluşmasına sahne oldu. Atölyeye katılan kadınlar, mutfak tezgahı başında mantı açarken uzmanlardan hayati konularda eğitim aldı. Farkındalık eğitiminin mutfak atölyesinde gerçekleşmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

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Kadın sağlığı, şiddet ve HPV anlatıldı

Etkinlikte Sağlık Personeli Rana Kaftan, kadın sağlığı farkındalığı, koruyucu sağlık uygulamaları, erken teşhisin önemi ve HPV'den korunma yolları üzerine bilgiler paylaştı. Sosyolog Serap Kartal ise, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Farkındalığı" başlığı altında şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital boyutlarını aktardı. Kadınların hiçbir süreçte yalnız olmadığını vurgulayan Kartal, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu tedbirleri, yasal hakları ve acil başvuru mekanizmalarını anlattı. Programın sonunda ise da, Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen sosyal yardımlar, aile danışmanlık hizmetleri ve psikososyal destekler tanıtıldı.