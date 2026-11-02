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        Denizli'nin kan bağışı şampiyonu Çivril

        Denizli'de kan bağışına en fazla katkı sağlayan ilçe olan Çivril'de, vatandaşların duyarlılığı Türk Kızılay ekiplerinin ilçeyi sık sık ziyaret etmesini sağlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Denizli'nin kan bağışı şampiyonu Çivril

        Denizli'de kan bağışına en fazla katkı sağlayan ilçe olan Çivril'de, vatandaşların duyarlılığı Türk Kızılay ekiplerinin ilçeyi sık sık ziyaret etmesini sağlıyor.

        Çivril Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Asım Zeybek, ilçede ve kırsal mahallelerde kan bağışına yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, Çivril'in Denizli genelinde ilk sırada yer aldığını söyledi. Zeybek, daha önce İsmail Özcan İlkokulu'nda düzenlenen kampanyada 100 ünite kan toplandığını hatırlattı. Türkiye'nin kan ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'inin Türk Kızılay tarafından karşılandığını ifade eden Zeybek, acil durumlarda ise doğrudan donörden hastaya yapılan bağışlarla ihtiyaçların giderildiğini kaydetti.

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        Aşevinden günlük 1300 kişiye yemek

        Kızılay'ın sosyal yardım çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Zeybek, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli nakdi yardım ve gıda kolisi desteği sağlandığını belirtti. Çivril'deki aşevinde günlük bin 300 kişilik yemek hazırlandığını ve yemeklerin 265 farklı noktaya ulaştırıldığını bildiren Zeybek, hizmetin Çivril Belediyesi, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürüldüğünü aktardı.

        Dünya rekortmeni de Çivrilli

        Çivril'in kan bağışındaki başarısının gurur verici olduğunu vurgulayan Zeybek, dünya kan bağışı rekortmeninin İzmir'de yaşadığını ancak aslen Çivrilli olduğunu belirtti. Zeybek, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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