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        Yukatel Denizli Basket, Ezra Ausar'ı kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, ABD'li pivot Ezra Ausar'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 22:57 Güncelleme:
        Yukatel Denizli Basket, Ezra Ausar'ı kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, ABD'li pivot Ezra Ausar'ı transfer etti.

        Kulübün açıklamasına göre FIBA Europe Cup'ta da mücadele eden Denizli temsilcisi, pota altı rotasyonunu 23 yaşındaki basketbolcuyla güçlendirdi.

        ABD'de son olarak Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) forması giyen 2,06 metre boyundaki Ausar, 2025-26 sezonunda NCAA'de maç başına 14,8 sayı, 6,5 ribaund ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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