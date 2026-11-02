Yukatel Denizli Basket, Ezra Ausar'ı kadrosuna kattı

ABD'de son olarak Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) forması giyen 2,06 metre boyundaki Ausar, 2025-26 sezonunda NCAA'de maç başına 14,8 sayı, 6,5 ribaund ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kulübün açıklamasına göre FIBA Europe Cup'ta da mücadele eden Denizli temsilcisi, pota altı rotasyonunu 23 yaşındaki basketbolcuyla güçlendirdi.

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