Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 13:15 Güncelleme:
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, gazetecilerle bir araya geldi.

        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen programda gazetecilerle bir araya gelen Sümer, "Terörsüz Türkiye "sürecinin önemine değinerek, 20 aydır kavgasız, cenazesiz, gözyaşı ve kanın olmadığı bir süreci yaşadıklarını söyledi.

        "Kim bu ateşi söndürürse onun kulu kölesi oluruz dediğimiz, slogan attığımız süreçten şimdi bu sürece geldik. Niye bir şey yapmıyor Diyarbakır halkı, bölge halkı mesela? Silah sustu ya. Daha bundan daha özel bir şey var mı? Yani silahın susması demek hepimizin huzuru demek." ifadelerini kullanan Sümer, "Terörsüz Türkiye" sürecine sahip çıkılmasını istedi.

        REKLAM

        Sümer, şunları kaydetti:

        "Halk niye böyle bir süreçte bir araya gelemiyor? Bunu siyaset üstü konuşuyorum. Bir konser var dediğimizde 100 binlerce insan bir araya gelebiliyor. Çıkın özel bir teşekkür edelim. Beraber altyapısını yapalım. Buraya 3-5 milyon insanı toplayıp parti bayraklarını kenara bırakıp sadece bölge halkı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür mitingi yapalım. Çünkü bu bölgeyi çok seviyor, çok iyi tanıyor. Sürecin mimarıdır. Çok şükür şu anda elimizde muhteşem bir süreç var ve o sürece bizim sahip çıkmamız lazım. Eğer bu süreci de kaçırırsak gene kaybeden biz olacağız."

        Bölgenin cazip hale geldiğini, turizmin geliştiğini anlatan Sümer, iyi bir tanıtımla insanların akın akın bölgeye geleceğini belirtti.

        REKLAM

        Sümer, "Silahın konuştuğu bir yerde sermaye ürkektir, gelip yatırım yapmaz, insanlar huzurlu şekilde gelip burada dolaşmaz. Sürece sahip çıkarsak her şey kendini günceller, yeniler. Yok efendim şu işte para, yok işte şu arıza, şu yol. Bunlar olabilecek şeyler. Bunları tamir ederiz, bunları yaparız. Benim derdim başka bir şey. Bölge insanı olarak 2 milyon kişi el ele tutuşup 5 milyon kişi ne kadar olabiliyorsa Nevruz alanına gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza sadece bu süreç için bile teşekkür etme mitingi yapabiliriz. Bu sürece sahip çıkarsak bizim için en kıymetli sürece gireceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler'de Gift Orban'a 'ayın golü' ödülü
        Amed Sportif Faaliyetler'de Gift Orban'a 'ayın golü' ödülü
        Diyarbakır'da sis etkili oldu; tarihi mekanlar dronla görüntülendi
        Diyarbakır'da sis etkili oldu; tarihi mekanlar dronla görüntülendi
        Kayganlaşan yol kazaya neden oldu
        Kayganlaşan yol kazaya neden oldu
        Çermikte 200 öğrenciye mont ve bot dağıtıldı
        Çermikte 200 öğrenciye mont ve bot dağıtıldı
        Kendi güvenliklerini değil, eşyaların güvenliğini sağlayarak kamyonetin ark...
        Kendi güvenliklerini değil, eşyaların güvenliğini sağlayarak kamyonetin ark...
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle sürüyor
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle sürüyor