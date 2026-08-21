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        Amed Sportif Faaliyetler, Celal Hanalp ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ bek Celal Hanalp'ın Vanspor FK'ye transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, Celal Hanalp ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ bek Celal Hanalp'ın Vanspor FK'ye transfer olduğunu duyurdu.

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bölge kulüplerine destek olmak amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak Hanalp'ın bonservis bedeli alınmadan Vanspor'un kadrosuna katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Celal Hanalp, yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek olmak amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak bonservis bedeli alınmaksızın Vanspor'a transfer olmuştur. Kulübümüze verdiği emekler ve katkılarından dolayı Celal Hanalp'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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        Hanalp, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler formasıyla Trendyol 1. Lig'de 20 maçta birer gol ve asist katkısı sağladı.

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