Amed Sportif Faaliyetler, Celal Hanalp ile yollarını ayırdı

"Profesyonel futbolcumuz Celal Hanalp, yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek olmak amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak bonservis bedeli alınmaksızın Vanspor'a transfer olmuştur. Kulübümüze verdiği emekler ve katkılarından dolayı Celal Hanalp'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bölge kulüplerine destek olmak amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak Hanalp'ın bonservis bedeli alınmadan Vanspor'un kadrosuna katıldığı belirtildi.

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