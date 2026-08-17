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        Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Besnik Hasi, "10 senedir evimizde kazanamıyorduk Erzurum'a karşı. Umarım bu galibiyetle birlikte taraftarımızı mutlu edebilmişizdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 01:31 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Besnik Hasi, "10 senedir evimizde kazanamıyorduk Erzurum'a karşı. Umarım bu galibiyetle birlikte taraftarımızı mutlu edebilmişizdir." dedi.

        Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hasi, maçın ilk 15-20 dakikalarında biraz gergin başladıklarını, sonrasında kontrolü ele aldıklarını söyledi.

        İlk yarıda yeteri kadar üretken olmadıklarını, soyunma odasında oyuncularına yeteri kadar risk almadıklarını ve daha iyi iş çıkarmaları gerektiğini söylediğini ifade eden Hasi, şunları kaydetti:

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        "Nitekim bunu ikinci yarıda gösterdik ve ilk golü attık. Sonrasında birbiri için çalışan birbiri için savaşan bir takımımız vardı. 3 tane güzel gol attık. En önemlisi gol de yemedik. Bu tarz maçta bu çok önemlidir. Daha çok çalışmamız lazım. Şunu söylemek istiyorum, 10 senedir evimizde kazanamıyorduk Erzurum'a karşı. Umarım bu galibiyetle birlikte taraftarımızı mutlu edebilmişizdir. Her zaman bizim itici gücümüz oldular, bizi desteklediler. 5 yeni oyuncumuz aramıza katılmıştı. Onlardan 90 dakika oynamaya hazır olmayanlar vardı. Onları da takıma monte etmek istiyoruz. Neticesinde yapacak çok işimiz var. Daha çok çalışmamız lazım. Bugünkü galibiyet için çok mutluyum"

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        Hasi, ilk yarıda yeteri kadar dinamik olmadıklarını ama ikinci yarıda oyuncuları uyardıktan sonra iyi bir ikinci yarı oynamaya başladıklarını, sonrasında da golü bulduklarını ifade etti.

        "Transfer döneminin devam ettiği ve transferin gerekli olup olmadığı" yönündeki soru üzerine Hasi, yönetimin bu konuda çok sıkı bir şekilde çalıştığını belirtti.

        Takım olarak eksik bölgelerin olduğunu anlatan Hasi, "Bir sol ayaklı stoper arayışımız var ve bunun için araştırmalara devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu transfer sürecinde gelen ve giden oyuncular oluyor. Bir hoca olarak tabii ki her zaman daha fazlasını istersiniz ama biz elimizden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğiz. Sonrasında gelen oyuncularımızla tam bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

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