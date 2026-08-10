Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.



Diyarbakır ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.







