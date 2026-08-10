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        Diyarbakır'da 2 kişiyi darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 2 kişiyi darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 7 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesinin Batıkent semtinde bulunan boş arazide "Kuçe Amed" isimli bir oluşumun içinde hareket edenlerin sözde "uyuşturucu ve fuhuşla mücadele" adı altında kimlik kontrolü ve cezalandırma eylemleri gerçekleştirmeye çalıştıklarının görüldüğü ve gruba gerekli ikazlar yapılarak dağılmalarının sağlandığı belirtildi.

        Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Dağılımlar esnasında bahse konu gruptan ayrılan ve boş arazide alkol aldıklarını iddia ettikleri 2 vatandaşımıza darp eylemi gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yaralanmasına neden olan 6 kişi, 9 Ağustos'ta sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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