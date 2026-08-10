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        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Süper Lig karşılaşmalarının oynanacağı Diyarbakır Stadı'nda inceleme yaptı:

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Süper Lig karşılaşmalarının oynanacağı Diyarbakır Stadı'nda inceleme yaptı:

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Diyarbakır'dan bu sene hep güzel enstantaneler, güzel görüntüler vermek istiyoruz. İnşallah taraftarlarımız buraya gelecek. Rakip futbol kulüplerin taraftarlarını o geleneksel Diyarbakır misafirperverliği ile karşılayacaklar ve sonuç ne olursa olsun buradan aynı şekilde onları uğurlayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Süper Lig karşılaşmalarının oynanacağı Diyarbakır Stadı'nda inceleme yaptı:

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Diyarbakır'dan bu sene hep güzel enstantaneler, güzel görüntüler vermek istiyoruz. İnşallah taraftarlarımız buraya gelecek. Rakip futbol kulüplerin taraftarlarını o geleneksel Diyarbakır misafirperverliği ile karşılayacaklar ve sonuç ne olursa olsun buradan aynı şekilde onları uğurlayacağız." dedi.

        Vali Zorluoğlu, ziyaret ettiği statta, zemin yenileme, teknik altyapı modernizasyonu, tribün düzenlemeleri ve taraftar giriş-çıkış güvenlik önlemlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, önümüzdeki hafta sonu Süper Lig'in başlayacağını belirterek, kentin uzunca bir aradan sonra Amedspor'la Süper Lig'de temsil edileceğini söyledi.

        Bundan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Halkımız, taraftarlarımız sezonun başlamasını adeta iple çekiyorlar ve şehir olarak bu sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Taraftar gruplarıyla, yönetimle de çok iyi irtibatlarımız var. Onlar da hazırlık anlamında kendilerine düşeni yapmaya çalışıyorlar."

        Zorluoğlu, uzun bir süreden beri stadın Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği standartlara uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalarının olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugünkü denetlememizde bu çalışmaların artık sona doğru gitmeye başladığını gördük. Epey değişiklikler oldu. Tabii, Süper Lig olması hasebiyle yine güvenlik tedbirleri yönüyle de arkadaşlarımız daha önceden çalışmalarını yapmışlardı. Ona dönük gerekli inşai faaliyetler de büyük oranda tamamlanmış. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a Diyarbakır'dan teşekkür ediyorum, çünkü ödenekler konusunda bize Bakanlığımız çok yardımcı oldu."

        Diyarbakır Stadı'nın 16 Ağustos Pazar günü oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla kapılarını Süper Lig sezonuna açacağını dile getiren Zorluoğlu, şöyle devam etti:

        "Güzel bir maç olacağına inanıyoruz. İnşallah çok keyifli, taraftarların, mutluluk duyacağı, keyif alacağı bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Tabii futbolun ruhunda rekabet, hırs, mücadele ve kazanma arzusu var. Bunlar futbolu güzelleştiren unsurlar ama diğer taraftan daha da güzelleştiren diğer unsurlar elbette kardeşlik ve dostluk duygularının gelişmesine yapacağı katkı, taraftar grupları arasındaki dayanışmayı artırması ve hoşgörünün, barışın esasında sporun ve futbolun esas unsuru olması. Bu manada Diyarbakır'dan bu sene hep güzel enstantaneler, güzel görüntüler vermek istiyoruz. İnşallah taraftarlarımız buraya gelecek. Rakip futbol kulüplerin taraftarlarını o geleneksel Diyarbakır misafirperverliği ile karşılayacaklar ve sonuç ne olursa olsun buradan aynı şekilde onları uğurlayacağız. İnşallah Diyarbakır'dan bu sene sevgiye, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe dair hep birlikte çok güzel şarkılar söyleyeceğiz ve çok güzel sesler tüm Türkiye'ye duyuracağız. Süper Lig'in yeni sezonu tüm takımlarımıza ve tabii şehrimizin takımı Amedspor'a hayırlı uğurlu olsun inşallah."

        Zorluoğlu'na incelemelerde, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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