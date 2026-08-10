Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Şube Müdürlüğünce 7 Ağustos'ta yurt dışından yurda yutma yöntemiyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların iç beden muayenelerinde 188 kapsül halinde 1 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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