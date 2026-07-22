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        Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Alban Lafont'u kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Fildişi Sahili asıllı Fransız kaleci Alban Lafont'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Alban Lafont'u kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Fildişi Sahili asıllı Fransız kaleci Alban Lafont'u transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Fransa 2. Lig kulüplerinden FC Nantes forması giyen 27 yaşındaki kaleci Alban Lafont ile sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

        "Lafont, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da edindiği üst düzey tecrübesiyle Avrupa futbolunun dikkat çeken kalecileri arasında yer almıştır. Toulouse, Fiorentina ve Nantes formalarını giyen başarılı file bekçisi, uzun yıllar Fransa yaş grubu milli takımlarında da görev alarak önemli bir uluslararası deneyim kazanmıştır. Alban Lafont'a Amedspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılar diliyoruz."

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