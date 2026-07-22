Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Ferit Köşk Mahallesi'nde dün Ş.K, A.K. ve A.Y. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, silahla Ş.K. kolundan, A.K. bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde A.K'ye ait olduğu tespit edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, olayın ardından kaçan A.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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