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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Ferit Köşk Mahallesi'nde dün Ş.K, A.K. ve A.Y. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, silahla Ş.K. kolundan, A.K. bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yerinde A.K'ye ait olduğu tespit edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, olayın ardından kaçan A.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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