Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Etçil çekirgeler tarımsal alanlara fayda sağlıyor

        Etçil çekirgeler tarımsal alanlara fayda sağlıyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, uzunluğu 25 santimetreye kadar ulaşan "Saga ephippigera" türü etçil çekirgenin tarım açısından faydalı olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Etçil çekirgeler tarımsal alanlara fayda sağlıyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, uzunluğu 25 santimetreye kadar ulaşan "Saga ephippigera" türü etçil çekirgenin tarım açısından faydalı olduğunu belirtti.

        Prof. Dr. Satar, AA muhabirine, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bazı bölgelerde görülmeye başlanan "Saga ephippigera" türü etçil çekirgenin istilacı olmadığını ve zararlı böcekleri yediği için yararlı bir tür olduğunu söyledi.

        Diyarbakır'ın zengin bitki örtüsü ve biyoçeşitliliğiyle öne çıkan bir kent olduğunu belirten Satar, bölgede özellikle arpa ve buğday hasadının yapıldığı tarlalarda rastlanan etçil çekirgenin dokunulmadığı sürece insanlara zarar vermediğini ifade etti.

        Satar, bu çekirge türünün antenleriyle birlikte uzunluğunun 25 santimetreye kadar ulaşabildiğine işaret ederek, "Halk arasında bu çekirgeden korkuluyor ama aslında çok faydalı bir tür. İnsanlara hiçbir zararı yok, hastalık bulaştırmıyorlar. Bunları korumamız lazım. Tarım ürünlerine zarar veren türleri yedikleri için çok faydalı. Onu sıkıştırmazsanız bu canlının size hiçbir zararı olmaz." diye konuştu.

        - "Bunları koruyalım"

        Temmuz ayında yumurtlamak için yüksek kesimlerden aşağı bölgelere inen etçil çekirgelerin doğal dengenin korunmasında kilit rol oynadığına dikkati çeken Satar, doğadaki zararlı haşereleri yok etmek için kimyasal ilaç kullanmak yerine bu tür canlıların desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

        Satar, bu türün korunması gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:

        "Tarıma çok büyük faydaları var ve sayısının artması gerekir. Çok büyük oldukları için korkudan bu türlere insanlar zarar verebiliyor. Bunlara zarar vermeyelim. İnsana bir zarar vermez. Her gördüğümüz çekirge zararlı değil. Şu anda ülkemizde özellikle İstanbul'da bir çekirge yoğunluğu söz konusu. Tabii bu çekirge de aslında çok zararlı bir tür değil. O da hem otçul hem etçil bir çekirgedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Düşen helikopterden acı haber
        Düşen helikopterden acı haber
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Diyarbakır'da eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Diyarbakır'da kurtlar yerleşim yerine kadar indi
        Diyarbakır'da kurtlar yerleşim yerine kadar indi
        Kırsal kalkınmaya destek: 11 ilçede 47 gölet onarılıyor
        Kırsal kalkınmaya destek: 11 ilçede 47 gölet onarılıyor
        Diyarbakır Stadyumu'nun çimleri, 40 dereceyi aşan sıcaklıktan perde ve fan...
        Diyarbakır Stadyumu'nun çimleri, 40 dereceyi aşan sıcaklıktan perde ve fan...
        ''Organ naklinde toplum bilincinin artması gerekiyor''
        ''Organ naklinde toplum bilincinin artması gerekiyor''
        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı