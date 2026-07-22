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        Diyarbakır'da eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da geçen yıl eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında açılan davada tutuklu yargılanan sanığa "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Diyarbakır'da eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da geçen yıl eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında açılan davada tutuklu yargılanan sanığa "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

        Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Temmuz'daki karar duruşmasında, tutuklu sanık Abdulvahap A. hakkında "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli kararda, sanık, tanıklar ve mağdurların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

        Kararda, sanığın eşinin intihar ettiğini öne sürmesine rağmen kendisine ait silahın nerede olduğunu bilmemesinin, 112 Acil Sağlık Merkezi'ni arayıp yardım talebinde bulunmak yerine amcasının oğlunu aramasının, çocuğunu maktulün yanında bırakıp valizleriyle evden apar topar çıkmasının ve olaydan yaklaşık 2 saat sonra emniyete gitmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

        Sanığın savunmalarına, hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek itibar edilmediği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

        "Katılan vekilleri eylemin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığını iddia etmişlerdir. Bu suçun oluşabilmesi için failin bir plan dahilinde hareket etmesi, öldürme kararını aldıktan sonra bu kararından sebat etmesi, soğukkanlılığa ulaştıktan sonra ve makul bir süre geçmesinin akabinde suçu icra etmesi gerekiyor. Dosyada ise öldürme kararının ne zaman alındığının tespit edilemediği, bu sebeple yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre 'tasarlayarak öldürme' suçu unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır."

        Tanık anlatımlarının sanık savunmalarının aksi yönünde olduğu aktarılan kararda, sanık için haksız tahrik şartlarının oluşmadığının anlaşıldığı bildirildi.

        Kararın sonuç bölümünde şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Sanık Abdulvahap A. 31 Mart 2025'te 03.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi Halit Mahallesi'nde bulunan ikametinde resmi nikahlı eşi Dilan A'yı silahla ateş ederek öldürmüştür. Sanık, 'kadına ve eşe karşı kasten öldürme' ile 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından cezalandırılmıştır. Sanığın pişmanlığının olmaması, olaydan sonraki davranışları, olaydan sonra yaşı oldukça küçük çocuğu maktulle aynı yerde bırakıp ayrılması, gelecekte suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmaması hususları gözetilerek verilen cezada TCK'nin 62/1 maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanmamıştır. Sanık hakkındaki suçların sabit olduğu kanaatine varılmış olması, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçunun CMK'nin 100/3 maddesine göre katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklama nedeni var olmuştur. Sanığın üzerine atılı eylemin cezasının niteliği, hükmedilen ceza miktarı göz önüne alındığında tutuklamanın bu aşamada ölçülü olduğu ve bu kapsamda adli kontrolün yetersiz olacağı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."

        Mahkeme 6 Temmuz'daki karar duruşmasında, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezası verdiği Abdulvahap A'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

        - Olay

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evinde 31 Mart 2025'te Dilan A'nın tabancayla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eşi Abdulvahap A. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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