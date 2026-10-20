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        Amed Sportif Faaliyetler altyapısını güçlendirmek için futbol okullarını açıyor

        Amed Sportif Faaliyetler, takımın altyapısını güçlendirmek için futbol okullarının açılış sürecini başlattıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:26 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler altyapısını güçlendirmek için futbol okullarını açıyor

        Amed Sportif Faaliyetler, takımın altyapısını güçlendirmek için futbol okullarının açılış sürecini başlattıklarını duyurdu.

        Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü İstişare Yürütme Kurulu Üyesi ve Futbol Okulları Sorumlusu Nurullah Edemen, takımlarının kısa sürede çok güzel başarılar elde ettiğini söyledi.

        Başarılarının kalıcı olması için ciddi altyapı çalışmaları ve planlamalarının olduğunu dile getiren Edemen, "Olmazsa olmaz bir futbol kulübünün geleceği altyapıdır, gençlerdir. Bu anlamda bizler de çok uzun zamandır aslında eksikliğini hissettiğimiz altyapının olmazsa olmazı futbol okullarını hayata geçirme kararı aldık. Son 3 aydır çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu anlamda hem Türkiye'den hem de en yakın komşu ülkelerimizden ve Avrupa'nın genelinden çok ciddi talepler var. Bu anlamda futbol okullarımızın sözleşme, hukuki ve idari boyutta bütün çalışmaları bitti. Bugün itibarıyla bunun çok rahat müjdesini verebiliyorum. Bu açıklamamızdan sonra internet sitemizde aktif olacak, spor okulları ile ilgili başvurular yapılabilecek. Bizler de bunu alıp çok ciddi bir değerlendirmeyle hayata geçirmeye başlayacağız." dedi.

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        Edemen, hedeflerinin futbol okullarını öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, ardından kısa sürede Türkiye genelinde, uzun vadede ise Avrupa'da ve dünyanın her yerinde açmak olduğunu belirtti.

        Futbol okullarındaki sporcuların takiplerini dijital ortamda yapacaklarını anlatan Edemen, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursa olsun kayıt altına alınmış sporcu kardeşlerimizin bütün verilerini biz dijital ortama alacağız. Bu verileri takip edeceğiz. Sporcuların sadece sportif değil bireysel ve beslenme gelişimi ve hayata bakış açısıyla ilgili alması gereken felsefeyi de biz bu dijital ortamda takip etmeye devam edeceğiz. Bu hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz. Amedspor kendi geleceğini kendi yaratacaktır. Sloganımız da bu. Spor okullarının bugün itibarıyla startını vermiş oluyoruz. Her sezon sonunda bütün spor okullarından tespit edilebilen en yetenekli gençlerimizi Diyarbakır'da toplayacağız. Daha sonra belirleyeceğimiz belli süre için kamp çalışması yapacağız ve kamp çalışmasında bu kardeşlerimizi, gençlerimizi takip edeceğiz. Bunların içinden daha yetenekli kardeşlerimizi Amedspor'a kazandırmaya çalışacağız."

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        Kulübün altyapı koordinatörü Sertaç Küçükbayrak da kulübün altyapısıyla ilgili ciddi bir yapılanmanın olduğunu dile getirdi.

        Futbol okullarının hayata geçirilmesinin elzem olduğunu ifade eden Küçükbayrak, şunları söyledi:

        "Altyapı ve spor okullarıyla ciddi bir koordinasyonumuz olacak. Burada oluşacak yetenekli çocukları Amedspor'un akademi liglerine, bu alana katarak bir havuz oluşturmayı düşünüyoruz. Amedspor eğer kurumsallığı düşünüyorsa, kurumsal ilkelerini hayata geçirecekse çok önemli bir noktaydı bu spor okulları. Amedspor'un özellikle kendi gücünü daha fazla destekleyerek, kendi öz gücüne daha fazla inanarak, birçok şeyi başaracağına inanıyorum."

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        Futbol okulları genel koordinatörü Akif Gözmen ise yüzde 100 Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği talimatı doğrultusunda hareket edeceklerini belirterek, söz konusu okullarda kamera ve kayıt sisteminin olacağını ve sporcuların gelişim verilerinin kulüple paylaşılacağını kaydetti.

        Yönetim kurulu üyesi ve Amedstore sorumlusu Taha Ülgen ise mağazalarında ciddi satışların olduğunu ve bu satışların takımın başarısına, tasarım ile üretim gücüne bağlı olduğunu söyledi.

        Bu ayın sonunda mobil mağaza tırlarının kendilerine ulaşacağını ve böylelikle talep eden bölgelere mağazalarını taşıyabileceklerini dile getiren Ülgen, Diyarbakır Havalimanı, İstanbul, Mersin, İzmir ve Van ile yurt dışında ise Paris ve Londra'da mağaza açacaklarını kaydetti.

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        Ülgen, mağazalarında, çalışma hayatına katılamayan kadınların yaptıkları el işi ürünlerin satışının yapıldığı bir alan açtıklarını vurgulayarak "Birçok kadın kooperatifiyle ortaklaştık. Hem kulübün kazanacağı hem kadın arkadaşlarımızın kendi ekonomilerini sağlayabileceği bir altyapı ve üretim sistemi geliştiriyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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