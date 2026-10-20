Amed Sportif Faaliyetler, Futbol Okulları Projesi'ni hayata geçirdi

Amed Sportif Faaliyetler, Futbol Okulları Projesi'ni hayata geçirdiğini duyurdu.

Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen programa, İstişare Yürütme Kurulu Üyesi ve Futbol Okulları Sorumlusu Nurullah Edemen, Yönetim Kurulu Üyesi Eser Sönmez, Altyapı Sorumlusu Hafi Yüksel ve AmedStore sorumlusu Talha Ülgen katıldı. Toplantıda, futbol okullarının hayata geçirilmesi, altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi ve genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Edemen, kulübün çok kısa sürede çok güzel başarılar elde ettiğini söyledi. Ancak bu başarıların kalıcı olması adına yapılması gereken çok ciddi altyapı çalışmaları ve planlamalar olduğunu belirten Edemen, "Bununla ilgili yönetim kurulu ve istişare kurulu olarak ortaklaşa çalışarak planlamamızı yürütmeye çalışıyoruz. Bir futbol kulübünün geleceği için olmazsa olmaz unsur altyapıdır, gençlerdir. Bu anlamda bizler de uzun zamandır eksikliğini hissettiğimiz altyapının temel taşlarından biri olan futbol okullarını hayata geçirme kararı aldık. Son üç aydır yönetim kurulu ve istişare kurulu olarak çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu konuda oldukça yoğun bir talep de var. Hem Türkiye'den hem en yakın komşu ülkelerimizden hem de Avrupa'nın genelinden bize çok ciddi talepler geliyor. Bu anlamda futbol okullarımızla ilgili bütün çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

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Sözleşme, hukuki ve idari boyutlardaki tüm hazırlıkların bittiğini ifade eden Nurullah Edemen, "Bugün itibarıyla bunun müjdesini rahatlıkla verebiliyorum. Bu açıklamamızın ardından internet sitemizde futbol okullarıyla ilgili başvurular aktif olacak ve başvurular yapılabilecek. Bizler de gelen başvuruları alıp çok ciddi bir değerlendirmeden geçirerek uygulamaya başlayacağız. Önceliğimiz, tabii ki bu projeyi ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayata geçirmek. Ardından kısa sürede Türkiye geneline yayılmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi, yakın geçmişte gerçekleştirdiğimiz elemelerde yaz aylarında yaklaşık 14 bin kişi altyapımızda yer almak için başvuruda bulunmuştu. Bu kadar gencin, yani 14 bin sporcunun başvurması, aslında bu konunun ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Bizler de buna kayıtsız kalmadık. Dediğim gibi, hem yönetim kurulu hem de istişare kurulu olarak bu çalışmaların hızlanması adına gerekli adımları attık. Futbol okullarımızın temel amacı kesinlikle ekonomik kazanç elde etmek değil. Buradaki temel amacımız sporcu kazanmak, insanımızı kazanmak" diye konuştu.

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İstişare Kurulu üyesi Sezai Ayas ise ilk sekiz haftada herkesi gururlandıran sonuçlar elde edildiğini söyleyerek, "Bu sonuçlarla birlikte doğal olarak gerek maç biletlerine gerek kombine biletlere gerekse store ürünlerine yönelik talepte ciddi bir artış yaşandı. Doğrusu, taraftarlarımızın bu talebine store sorumlusu olarak bu konuda eksik kaldık. Taraftarlarımızın beklentilerine tam istediğimiz şekilde cevap veremedik. Bunu da kabul ediyoruz" diye konuştu.