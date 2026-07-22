Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AIU 166 plakalı otomobil, Fırat Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle kırılan ağaç da yola düştü. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.