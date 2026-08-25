Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Sporterio Arena'da teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve atletik koşu çalışmaları yaptı.
Antrenmanın ardından Diyarbakır'a hareket edecek yeşil-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını kentte sürdürecek.
Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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