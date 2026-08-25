Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Sporterio Arena'da teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve atletik koşu çalışmaları yaptı.

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