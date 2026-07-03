Amed Sportif Faaliyetler'de Berk Kızıldemir, taraftarların karşısına çıkmayı heyecanla bekliyor

Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Berk Kızıldemir, yeşil-kırmızılı formayı giyeceği için büyük heyecan duyduğunu ve taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını belirtti.



Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü açıklamasında Berk Kızıldemir, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



Yeşil-kırmızılı taraftarların önünde forma giymeyi dört gözle beklediğini aktaran Berk, şunları kaydetti:



"Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarını izledim. Çok ateşli taraftarlarımız var. Onların karşısında oynamak için çok heyecanlanıyorum. İnşallah en kısa sürede taraftarlarımızın karşısına çıkarım."

