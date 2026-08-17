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        Bakan Göktaş, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

        ﻿Aile ve Sosyal Hizmetler﻿ Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Süreci doğru anlatmak, aktarmak, her türlü dezenformasyonun önüne geçmek için sahada olacağız. Terörün bittiği bir noktadayız. Artık bu topraklara daha fazla yatırım, demokrasi gelecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 20:26 Güncelleme:
        Bakan Göktaş, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

        ﻿Aile ve Sosyal Hizmetler﻿ Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Süreci doğru anlatmak, aktarmak, her türlü dezenformasyonun önüne geçmek için sahada olacağız. Terörün bittiği bir noktadayız. Artık bu topraklara daha fazla yatırım, demokrasi gelecek." dedi.

        Bakan Göktaş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Burada partililere seslenen Göktaş, Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük sosyal kampüsünü hizmete açacaklarını söyledi.

        Göktaş, "Hem yaşlılarımız için ilk huzurevini burada açıyoruz. Aynı zamanda kadınlar için bir yaşam merkezi, çocuklar için çocuk evi sosyal donatısı olan Türkiye'ye örnek olabilecek bir projeyi Diyarbakır'a kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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        Çok önemli bir dönemeçten geçildiğine işaret eden Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değindi.

        Göktaş, terörün olduğu yerde huzur ve kardeşliğin olamayacağını ifade ederek, ailelerin huzur bulduğu, çocukların ve gençlerin geleceğe güvenle baktığı, insanların güven ve kardeşlik içerisinde geleceğe yürüdüğü bir Türkiye hedefleri olduğunu belirtti.

        - "Terörün bittiği bir noktadayız"

        Bu sürecin bugünlere gelmesinde vatandaşların da büyük katkısı olduğunu dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bugün bu topraklarda böyle bir süreçten geçiyorsak Diyarbakırlı kardeşlerimizin, şehit annelerimizin, şehit babalarımızın, gazilerimizin fedakarlıkları var. Onlarla beraber yürüttük bu süreci, beraber de yürütmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetimizin yanında çalışmalarımızı sahada yansıtmaya devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde sizlere ihtiyacımız var. Süreci doğru anlatmak, aktarmak her türlü dezenformasyonun önüne geçmek için sahada olacağız. Terörün bittiği bir noktadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması gerekiyor. Artık bu topraklara daha fazla yatırım, demokrasi gelecek. Bu topraklar daha fazla canlanacak ve biz bunu her seferinde görüyoruz. Ülkemizin önündeki tüm engelleri tek tek kaldırmaya devam edeceğiz."

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        Bu topraklarda Türklerin ve Kürtlerin kardeşçe yaşadığını belirten Göktaş, hiçbir ayrımcılığa fırsat vermediklerini vurguladı.

        Bakan Göktaş, "Sizlerin yoğun gayretiyle Türkiye demokratikleşme sürecinin en iyi noktasına geldi. Ötekileşme asla olmadı. Hiçbir provokasyona izin vermedik, vermeyeceğiz. Her zaman şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüğümüz, Türkiye’nin şahlandığı bir döneme hep birlikte gideceğiz inşallah." dedi.

        Ziyarette, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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