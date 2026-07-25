Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden tercih çağrısı

        Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden tercih çağrısı

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi, üniversite tercih döneminde aday öğrencilere fakülteyi tercih etmeleri çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden tercih çağrısı

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi, üniversite tercih döneminde aday öğrencilere fakülteyi tercih etmeleri çağrısında bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tercih dönemi dolayısıyla hazırlanan tanıtım videosunda fakültenin eğitim olanakları, uygulamalı eğitim altyapısı ve kariyer imkanlarına yer verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mesude Duman, fakültenin bilgi, etik değerler ve mesleki yeterliliği esas alan eğitim anlayışıyla sağlık alanına nitelikli profesyoneller yetiştirdiğini belirtti.

        Fakültede teorik eğitimin modern laboratuvarlarda uygulamalı çalışmalarla desteklendiğini aktaran Duman, öğrencilerin klinik uygulama ve staj programlarıyla mesleki deneyim kazandığını ifade etti.

        Duman, sağlık alanında kariyer hedefleyen üniversite adaylarını Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni tercih etmeye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Gramı altın değerinde!
        Gramı altın değerinde!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Çiftçi ve Gürlek'e tam destek
        Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Çiftçi ve Gürlek'e tam destek
        Amed Sportif Faaliyetler, sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Diyarbakır'da örtü ve orman yangını
        Diyarbakır'da örtü ve orman yangını
        Diyarbakır'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
        Diyarbakır'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
        Diyarbakır Final Okulları, YKS 2026'ya Türkiye dereceleriyle damga vurdu YK...
        Diyarbakır Final Okulları, YKS 2026'ya Türkiye dereceleriyle damga vurdu YK...
        Mandalarını çayda serinletiyor
        Mandalarını çayda serinletiyor