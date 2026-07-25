Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden tercih çağrısı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi, üniversite tercih döneminde aday öğrencilere fakülteyi tercih etmeleri çağrısında bulundu.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tercih dönemi dolayısıyla hazırlanan tanıtım videosunda fakültenin eğitim olanakları, uygulamalı eğitim altyapısı ve kariyer imkanlarına yer verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mesude Duman, fakültenin bilgi, etik değerler ve mesleki yeterliliği esas alan eğitim anlayışıyla sağlık alanına nitelikli profesyoneller yetiştirdiğini belirtti.



Fakültede teorik eğitimin modern laboratuvarlarda uygulamalı çalışmalarla desteklendiğini aktaran Duman, öğrencilerin klinik uygulama ve staj programlarıyla mesleki deneyim kazandığını ifade etti.



Duman, sağlık alanında kariyer hedefleyen üniversite adaylarını Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni tercih etmeye davet etti.

