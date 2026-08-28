Dicle Üniversitesi'nden petrol arama çalışmaları ve yapımı planlanan hastaneye ilişkin iddialarla ilgili açıklama

Dicle Üniversitesi tarafından yerleşkede yürütülen petrol arama çalışmaları ile yapımı planlanan 600 yataklı hastane ile ilgili bazı yerel yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, her iki süreçte de yasal mevzuata, şeffaflık ve kamu yararı ilkelerine uygun hareket edileceği bildirildi.

Söz konusu haberlerde gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı bilgilerin bulunduğu belirtilen açıklamada, şular kaydedildi:

"Petrol araması için gerekli izinler alındı. Dicle Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen sismik araştırmaların ardından petrol rezervi bulunma ihtimalinin güçlenmesi üzerine, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alındı. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci de Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve olumlu sonuçlandı. Üniversitede eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmayan ve daha önce tarımsal amaçla kiraya verilen iki ayrı noktadaki toplam 45 bin 794 metrekarelik taşınmaz petrol işletme ruhsatı kapsamında kiralandı. 28 Nisan'da gerçekleştirilen ihale sonucunda söz konusu taşınmazlar 10 yıllığına Petar Doğalgaz ve Petrol Arama San. Tic. AŞ'ye kiralandı. Aynı tarihte kira sözleşmesi imzalandı. İlk yıl için kira bedeli KDV hariç 750 bin lira olarak belirlendi. Sonraki yıllarda ise bedelin TÜFE oranında artırılması kararlaştırıldı. Petrol arama çalışmaları kapsamında sondaj ve kurulum maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olması beklenirken, petrol bulunması halinde kuyu başına günlük ortalama 150 varillik üretim hedefleniyor. Ayrıca işletme döneminde petrol satışından elde edilecek hasılattan, devlet hissesi ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan net tutarın yüzde 3'ü sözleşme kapsamında Dicle Üniversitesi'ne aktarılacak."

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Açıklamada, Dicle Üniversitesinin yaklaşık 40 yıllık mevcut hastane binasının günümüz tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı ifade edildi.

Yeni hastane için geçmiş yıllarda birçok girişimde bulunulduğu ve sonuç alınamadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Depremde, rektörlük binası ile bir yüksekokul tamamen yıkıldı. 7 fakültenin eğitim gördüğü binalarda ise yaklaşık 3 yıl süren güçlendirme çalışmaları yürütüldü. Yaşananların ardından yeni hastanenin ihale sürecinde yüksek standartların gözetilmesi zorunlu hale geldi. İki hastanenin yalnızca sağlık hizmeti açısından değerlendirilmesi doğru değildir. Yeni üniversite hastanesi, sağlık hizmetinin yanı sıra Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerin uygulamalı ders ihtiyaçları da dikkate alınarak tasarlanıyor. Bu nedenle hastanenin maliyetinin yalnızca sağlık hizmeti sunan hastanelerle doğrudan karşılaştırılması yanıltıcıdır. Satın alma, ihale ve taşınır-taşınmaz yönetimi süreçlerinin tamamında yasallık, şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri esas alınacaktır. Kurum hakkında yayımlanan yanlış veya yanıltıcı olduğu değerlendirilen haber ve yazılara itibar edilmemelidir."