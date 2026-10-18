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        DİSKİ'den altyapı çalışmalarında TEİAŞ'ın enerji nakil hattının zarar görmesine ilişkin açıklama

        Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışması sırasında Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait enerji nakil hattının zarar görmesine ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 12:50 Güncelleme:
        DİSKİ'den altyapı çalışmalarında TEİAŞ'ın enerji nakil hattının zarar görmesine ilişkin açıklama

        Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışması sırasında Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait enerji nakil hattının zarar görmesine ilişkin açıklamada bulundu.

        DİSKİ Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, bugün öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunun Seyrantepe yokuşunda yürütülen altyapı çalışmaları sırasında TEİAŞ'a ait enerji nakil hattının zarar gördüğü belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hasar nedeniyle Sur ve Yenişehir ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. TEİAŞ ekiplerinin onarım çalışmaları devam etmektedir. Onarım süresince, her iki ilçede kesintiden etkilenen bölgelere dönüşümlü olarak elektrik verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akışı normale dönecektir."

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