DİSKİ'den altyapı çalışmalarında TEİAŞ'ın enerji nakil hattının zarar görmesine ilişkin açıklama

"Hasar nedeniyle Sur ve Yenişehir ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. TEİAŞ ekiplerinin onarım çalışmaları devam etmektedir. Onarım süresince, her iki ilçede kesintiden etkilenen bölgelere dönüşümlü olarak elektrik verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akışı normale dönecektir."

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