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        Diyarbakır DÜSEM'de son bir yılda 2 bin 934 kişiye eğitim verildi

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSEM) tarafından 2 bin 934 kişiye farklı alanlarda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Diyarbakır DÜSEM'de son bir yılda 2 bin 934 kişiye eğitim verildi

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSEM) tarafından 2 bin 934 kişiye farklı alanlarda eğitim verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, kamu kurumlarından özel sektöre kadar geniş bir kesime eğitim veren DÜSEM'in Diyarbakır'ın yanı sıra Batman, Muş ve Şırnak'ta da nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağladığı belirtildi.

        Merkezin son bir yılda düzenlenen 127 eğitim programı kapsamında toplam 2 bin 934 kişiye çeşitli alanlarda eğitim verdiği ifade edilen açıklamada, mesleki yeterliliklerin artırılması, istihdama katkı sağlanması ve kamu-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle bölge genelindeki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde hayata geçirilen "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP)" kapsamında Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır, Batman ve Şırnak İŞKUR İl Müdürlükleri arasında işbirliği protokollerinin imzalandığı aktarılan açıklamada, bu doğrultuda üç ilde faaliyet gösteren zincir marketlerin çalışanlarına yönelik düzenlenen "Satış Elemanı Eğitim Programı"na katılan toplam 275 çalışanın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulduğu dile getirildi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, DÜSEM'in yalnızca üniversite mensuplarına değil, kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler ve ulusal ile uluslararası kuruluşlara da eğitim hizmeti sunduğunu söyledi.

        Merkezin deneyimli akademik kadrosu ve güçlü teknik altyapısıyla faaliyet gösterdiğini ifade eden Eronat, ihtiyaç duyulan her alanda eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay ve danışmanlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip olduklarını belirtti.

        Eronat, eğitimlerin hem DÜSEM binasında hem de talep edilmesi halinde kurumların kendi yerleşkelerinde gerçekleştirilebildiğini vurgulayarak, geniş eğitmen kadrosu sayesinde farklı alanlarda eğitim taleplerine kısa sürede cevap verebildiklerini kaydetti.

        DÜSEM Müdürü Doç. Dr. Fatih Selim Erdamar ise eğitimlerin alanında uzman akademisyenler tarafından verildiğini belirterek, kamu kurumları ve özel sektörün ihtiyaçlarına göre özel eğitim programları hazırladıklarını ifade etti.






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