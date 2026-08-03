Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 2 milyon 324 bin 205 lira ceza kesildi

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 2 milyon 324 bin 205 lira idari para cezası uygulandı.



Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının tüketicinin korunması, haksız fiyat artışlarının önlenmesi ve piyasada adil rekabet ortamının sağlanmasına yönelik denetimlerin Diyarbakır'da temmuz ayında da aralıksız devam ettiği belirtildi.



Bu kapsamda Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince temmuzda marketler, kafe ve restoranlar ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin denetlendiği ifade edilen açıklamada, denetimler kapsamında 522 markette 7 bin 51 ürün, 180 kafe ve restoranda 3 bin 102 ürün ile 286 farklı işletmede 4 bin 630 üründe etiket, fiyat ve tarife uygunluğunun kontrol edildiği kaydedildi.



Açıklamada, çalışmalarda tespit edilen 585 aykırılık nedeniyle 2 milyon 324 bin 205 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.



Öte yandan haksız fiyat artışı şüphesi bulunan işletmelere ilişkin yürütülen incelemeler kapsamında da 59'u market olmak üzere toplam 65 işletmeden savunma istendiği kaydedilen açıklamada, bu işletmelerin dosyalarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmek üzere işleme alındığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin ekonomik hak ve menfaatlerinin korunması, piyasalarda fiyat istikrarının desteklenmesi ve dürüst ticaret anlayışının güçlendirilmesi amacıyla denetimlerimiz ülke genelinde kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımız, karşılaştıkları fiyat uyumsuzlukları, etiket ihlalleri ve diğer tüketici mağduriyetlerini Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER ve Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması üzerinden Ticaret Bakanlığımıza iletebilmektedir."

