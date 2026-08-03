Diyarbakır'da akciğer kanseri hastaları kapalı yöntem ameliyatla tedavi ediliyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, akciğer kanseri hastaları kapalı Video Yardımlı Toraks Cerrahisi (VATS) tekniğiyle tedavi ediliyor.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, VATS tekniğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, erken evre akciğer kanseri ameliyatlarında büyük oranda başarı elde edildiği belirtildi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhyettin Aslan, akciğer kanserlerinde VATS tekniğiyle kapalı ameliyat yapıldığını ifade etti.





Aslan, şunları kaydetti:





"Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde görev yapan tüm hekimlerimiz tarafından VATS işlemi yapılmaktadır. Diyarbakır ve bölge illerinden gelen hastalarımızın erken dönemde ameliyatlarını planlayıp yapmaktayız. Akciğerde, mediastende kitle, nodül, bronşektazi, kist, pnömotoraks, trakeal darlık ve göğüs duvarında kitle olan hastaları da kliniğimizde cerrahi olarak tedavi etmekteyiz. Koltuk altı ve avuç içindeki aşırı terleme durumlarında da VATS yöntemi ile klips veya koter kullanarak sinir blokajı yapmaktayız. Hayat konforunu bozan bu aşırı terlemesi olan hastalarımızı sağlıklarına kavuşturup kısa sürede taburcu etmekteyiz. VATS işlemi kapalı olarak gerçekleştirildiğinden, geleneksel açık cerrahiye kıyasla birçok avantaja sahiptir. Daha az ağrı olduğu için gereksiz ilaç kullanımını önler. Daha çabuk iyileşme dolayısıyla hastanede yatış gün sayısının azalması, daha küçük kesiler, kalp ve solunum fonksiyonlarının daha az etkilenmesi, hızlı iyileşme sağlanarak günlük hayata çok daha çabuk dönüş gibi avantajları mevcuttur."













