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        Diyarbakır Hipodromu'nda 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'daki hipodromda 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Diyarbakır Hipodromu'nda 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'daki hipodromda 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Çınar ilçesinin Beşpınar Mahallesi'nde bulunan hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Hüseyin S. ve Hikmet S. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki hipodromda da at sahipleri ve bakıcıları arasında başlayan tartışmanın, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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