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        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 09:01 Güncelleme:
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor.

        Bakanlıkça düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 22. durağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, her yaşa hitap eden çeşitli kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle sürüyor.

        10 Ekim'de başlayan festival kapsamında Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi'nde "Kadim Şehirden Şiir Sesleri" programı düzenlendi.

        Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi'nde de Ali Karadeniz'in moderatörlüğünde yapılan "Jaba Koleksiyonu: Kültürel Birikime Çok Boyutlu Bir Bakış" panelinde Nesim Doru ve Ahmet Kırkan koleksiyonun içerdiği edebi ve tarihi kaynakları farklı yönleriyle ele aldı.

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        Festival kapsamında Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde eğitimci-yazar Mehmet Emin Eser'in katılımıyla gerçekleştirilen "Okumanın Büyüsü" söyleşisinde kitapların çocukların hayal gücü ve düşünme becerileri üzerindeki etkileri ele alındı.

        Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen "Gabriel'e Vefa" sergisi, Fransız arkeolog ve akademisyen Albert Louis Gabriel'in Diyarbakır'ın tarihi mirasına yönelik çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturdu.

        Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde Hamza Kartal eşliğinde düzenlenen "Çalgı Yapımı Atölyesi", katılımcıları geleneksel müzik aletlerinin üretim süreçleriyle tanıştırdı.

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        Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi, "Elsa Çocuk Müzikali" ve "Arı Maya" isimli iki farklı çocuk oyununa ev sahipliği yaptı.

        Yenikapı Hançepek Meydanı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen "Pony Club Şehrinize Geliyor" etkinliği ise çocukları atlarla ve binicilik kültürüyle buluşturdu. Türkiye Jokey Kulübü tarafından 2014 yılında başlatılan proje kapsamında Diyarbakır'a gelen Pony Club, minik ziyaretçilere atları yakından tanıma fırsatı sundu.

        Festival, bugün düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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