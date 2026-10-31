Diyarbakır merkezli fuhuş operasyonunda 977 milyon liralık finansal ağ deşifre edildi: 17 tutuklama

Diyarbakır merkezli 10 ilde internet üzerinden fuhuş faaliyetlerini organize eden şüphelilere yönelik düzenlenen "Silüet Operasyonu"nda gözaltına alınan şüphelilerden 17’si tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemelerinde 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi tespit edildi.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmada, şüphelilerin ajans adı altında internet siteleri kurarak, sahte kadın profilleri ve eskort ilanları üzerinden müşteri temin ettikleri belirlendi. Kadınları önceden belirlenen adreslere yönlendiren şüphelilerin ulaşım ve organizasyon faaliyetlerinde kiralık araçlar ile ticari taksileri kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını kullandıkları, kripto varlıklar üzerinden işlemler gerçekleştirdikleri ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görünümü altında para transferleri yaptıkları ortaya çıkarıldı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde organizasyonla bağlantılı 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi tespit edildi. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında 8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ve 1 arsanın da aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Sahte profillerin ve karmaşık para transferlerinin ardına gizlenerek izlerini kaybettirebileceklerini düşünen şüphelilerin planları, Diyarbakır polisinin titiz takibiyle bozuldu.

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Gizli kalacağını düşündükleri faaliyetler ve finansal bağlantılar "Silüet Operasyonu" ile gün yüzüne çıkarıldı

9 Ekim'de Diyarbakır merkezli olarak İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Silüet Operasyonu'nda 28 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 Ekim'de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.