Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, sahasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nü 75-50 mağlup etti.
Giriş: 31.10.2026 - 14:53 Güncelleme:
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, sahasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nü 75-50 mağlup etti.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Diyarbakır ekibi, 44-28 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, karşılaşmadan 75-50 galip ayrıldı.
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