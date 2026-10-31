Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, yaşamı ve ulaşımı etkiledi. Özellikle Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafikteki sürücüler düşük hızda ilerlerken, bazı uçak seferleri de ertelendi.

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.

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