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        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı

        DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı

        DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.

        Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, yaşamı ve ulaşımı etkiledi. Özellikle Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafikteki sürücüler düşük hızda ilerlerken, bazı uçak seferleri de ertelendi.

        Sisli hava, cep telefonuyla kaydedildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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