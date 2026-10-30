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        Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı

        DİYARBAKIR'da sağanak sırasında bir sürücünün otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı

        DİYARBAKIR’da sağanak sırasında bir sürücünün otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı. Yağmurun ardından otomobilinin içine su dolan sürücü, biriken suyu bardakla boşaltmaya çalıştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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