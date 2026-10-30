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        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı ve Yurt Dışında Akademik Hadis Çalışmalarının Geleceği Çalıştayı" başladı

        "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı ve Yurt Dışında Akademik Hadis Çalışmalarının Geleceği Çalıştayı" başladı

        Diyarbakır'da "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı ve Yurt Dışında Akademik Hadis Çalışmalarının Geleceği Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:08 Güncelleme:
        "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı ve Yurt Dışında Akademik Hadis Çalışmalarının Geleceği Çalıştayı" başladı

        Diyarbakır'da "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı ve Yurt Dışında Akademik Hadis Çalışmalarının Geleceği Çalıştayı" başladı.

        Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Dicle Üniversitesinin ev sahipliğinde, İlahiyat Fakültesi, İl Müftülüğü, Diyanet Akademisi, Şarkiyat Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi'nin paydaşlığında, Valiliğin desteğiyle düzenlenen çalıştayın açılışı, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleştirildi.

        Üç gün sürecek çalıştayda uluslararası akademik işbirliklerinin geliştirilmesi, üniversiteler arasındaki bilimsel ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak bilimsel yayın çalışmalarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

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        Akademik oturumların yanı sıra Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirasının tanıtılmasına yönelik etkinliklerin de gerçekleştirileceği program, yarın değerlendirme ve kapanış oturumlarıyla devam edecek.

        Katılımcılar, pazar günü Diyarbakır Ulu Cami ve çevresi ile Suffe Medresesi'ni ziyaret ederek kentin tarihi, dini ve kültürel mirasını tanıma fırsatı bulacak.

        - Diyarbakır, 12 bin 500 yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptı

        Çalıştayın açılış programında konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, katılımcıları her köşesinde peygamber duası, her sokağında sahabe ayak izi bulunan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Diyarbakır'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

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        Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık geçmişiyle birçok medeniyete, farklı inanç ve kültürlere ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Zorluoğlu, kentin 639 yılında, Hz. Muhammed'in vefatından 7 yıl sonra İslam orduları tarafından fethedildiğini hatırlattı.

        Zorluoğlu, bu coğrafyanın adeta "Anadolu'nun İslam öğretmeni" olduğunu ifade ederek, Ulu Cami'nin İslam dünyasında "Beşinci Harem-i Şerif" kabul edildiğini anlattı.

        Eğil ilçesinde Hz. Elyesa ve Hz. Zülkifl'in kabirlerinin yanı sıra çeşitli peygamber makamlarının bulunduğuna işaret eden Zorluoğlu, Diyarbakır'ın Anadolu'nun manevi mirası açısından önemli konuma sahip olduğunu vurguladı.

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        İçinde bulunulan çağda iletişim imkanlarının artmasına rağmen toplumsal ayrışmaların derinleştiğine dikkati çeken Zorluoğlu, bilginin çoğaldığı ancak hikmetin azaldığı, sözün arttığı ancak tesirinin zayıfladığı bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

        İnsanlığın huzur ve refahının sağlanmasında Hz. Peygamber'in rehberliğine, güzel ahlakına ve sünnetine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Zorluoğlu, hadislerin nesilden nesle aktarılmasında önemli rol oynayan çok sayıda sahabeye ev sahipliği yapan Diyarbakır'da böyle bir çalıştay düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

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        Zorluoğlu, çalıştayın Diyarbakır, Türkiye ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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