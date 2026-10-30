Diyarbakır'dan bütçe maratonuna yatırım dosyası: 40 sayfalık raporda 8 bakanlık ve kurumdan ortak talep

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesinin hazırladığı rapor, Diyarbakır milletvekilleri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görev yapan partilerin başkan yardımcılarına iletildi. Dosyada sanayiden tarıma, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar kentin öncelikli yatırım talepleri sıralandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi, kentin ekonomik kalkınması ve altyapı sorunlarına çözüm önerilerini içeren 40 sayfalık kapsamlı bir rapor hazırladı. Bütçe görüşmeleri öncesinde oluşturulan yatırım dosyası, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Diyarbakır milletvekilleri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapan siyasi partilerin başkan yardımcılarına iletildi. Dosyada, sanayi yatırımlarından sınır ticaretine, tarımsal üretimden ulaşım altyapısına, tarihi kent dokusundan kentsel dönüşüme kadar kentin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri yer aldı.

REKLAM

Cumhurbaşkanlığı ve 8 Bakanlığa Talep

Dosyada, Diyarbakır’ın üretim kapasitesinin artırılması, tarımsal potansiyelinin ekonomiye kazandırılması, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve kent yaşamını doğrudan etkileyen sorunların çözümüne yönelik yatırım ve destek talepleri sıralandı. Raporda yer alan taleplerin, ilgili Bakanlıkların bütçe görüşmeleri sırasında gündeme taşınması hedefleniyor. Bu kapsamda dosya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçe süreçlerine yönelik hazırlandı. Sanayi yatırımlarının geliştirilmesi, tarımsal üretimin sanayiye kazandırılması ve Diyarbakır’ın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaşması amacıyla iki başlık öne çıktı. Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB ve Uluslararası Fuar ve Kongre Alanı.

REKLAM

Ticaret Bakanlığı’na sınır ticareti ve ihracat talepleri

Bölgenin ticaret potansiyelinin geliştirilmesi, ihracatın artırılması ve sınır ticaretinin güçlendirilmesi amacıyla raporda dört başlık yer aldı. Nusaybin Sınır Kapısı, Irak ve Suriye ile olan sınır kapılarının açılması, Dicle İhracatçılar Birliğinin kurulması, CizreSilopi Hattının Stratejik Serbest Bölge olarak değerlendirilmesi. Diyarbakır’ın tarihi kent dokusunun korunması, restorasyon çalışmalarının desteklenmesi ve turizm altyapısının geliştirilmesi için şu talepler sıralandı:

‘’Suriçi ve tarihi kent dokusunun korunması, Diyarbakır surları, Tarihi ihya ve restorasyon hibeleri turizm altyapısı ve dijital yönlendirme.’’

REKLAM

Kentte spor altyapısının geliştirilmesi ve gençlerin sosyal etkinlik alanlarına erişiminin artırılması amacıyla iki başlık rapora alındı. Diyarbakır Stadyumunun kapasitesinin artırılması, Gençlik merkezleri, spor tesisleri ve sosyal etkinlik alanlarının oluşturulması. Sağlık alanında uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, tedavi süreçlerine erişim ve rehabilitasyon altyapısının geliştirilmesine yönelik talep yer aldı. Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi. Tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin azaltılması ve sulama altyapısının desteklenmesi amacıyla raporda KralkızıDicle pompaj sulaması GES Projesinin bağlantı kapasitesi.

REKLAM

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığına ulaşım yatırımları

Diyarbakır’ın kent içi ve şehirler arası ulaşım sorunlarının çözümü, demiryolu bağlantısı, çevre yolları ve karayolu yatırımları raporun önemli başlıklarından biri oldu. Hızlı tren, Diyarbakır güneybatı çevre yolu, kent içi hafif raylı sistem, uluslararası uçak seferlerinin düzenlenmesi, 4. küçük oto sanayi sitesi önüne yan yol yapılması, Elazığ yolu caddesinde kavşak düzenlemeleri, DiyarbakırSilvan yolu ve ilçe çevre yolları, duble yol, ŞanlıurfaDiyarbakırVan otoyolu, otopark ve ulaşım entegrasyonu, kırsal mahalle ulaşım ağları.

Tarım ve Orman Bakanlığına üretim ve sulama talepleri

REKLAM

Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, sulama yatırımlarının sürdürülmesi ve kooperatiflerin finansman sorunlarının çözülmesi amacıyla raporda dört başlık yer aldı. Batman Sol Sahil Sulama Projesi, GAP sulama kanalları bitene kadar enerji desteğinin devam etmesi, besi hayvancılığının desteklenmesi, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin kredi borçlarının yapılandırılması. Raporda ayrıca Hevsel Bahçeleri ile Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin Hayvan Hastanesine Dönüştürülmesi Projesi de yer aldı. Deprem güvenliği, kentsel dönüşüm, imar planlaması, çevre düzenlemeleri ve kent yaşamının iyileştirilmesine yönelik talepler de dosyada sıralandı. Deprem Güvenliği ve Dirençli Kent Projesi, hurda araçlarla ilgili mevzuat sorunu, teleferik projesi, kentsel dönüşüm, kentleşme ve planlama, kentsel dönüşüm ve hak sahipliği desteği, çevresel sıfır atık ve park alanları.

REKLAM

Cumhurbaşkanlığı’na Bölge Master Planı önerisi

Raporda, bölgenin kalkınma sorunlarının bütüncül bir planlama yaklaşımıyla ele alınması amacıyla Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Bölge Master Planlarının hazırlanması talep edildi. Planlama sürecine valilikler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimlerin katılması, çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Bölge Ofisleri aracılığıyla koordine edilmesi önerildi.