Diyarbakır'da sağanak yağış menfezleri yıktı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yoğun yağışlar nedeni ile dereler taştı, menfez köprüler yıkıldı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır ve çevresinde sağanak yağış etkili oldu. Çermik ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran yağmur, Kuşlukçayırı Mahallesi Adalar mezrasında derelerin taşmasına, iki menfez köprünün de yıkılmasına neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, uzmanlar muhtemel sel ve taşkınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.