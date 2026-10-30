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        Diyarbakır'da sağanak nedeni ile bir mahalle sular altında kaldı

        Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmur nedeni ile bir mahalle neredeyse sulara gömülürken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağış nedeni ile bir apartmanın bodrum katındaki duvar çöktü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Diyarbakır'da sağanak nedeni ile bir mahalle sular altında kaldı

        Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmur nedeni ile bir mahalle neredeyse sulara gömülürken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağış nedeni ile bir apartmanın bodrum katındaki duvar çöktü.

        Meteorolojinin uyarısının ardından dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, sabahın erken saatleri ile birlikte şiddetli bir biçimde etkisini arttırdı. Yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız devam eden sağanak yağış nedeni ile kent hayatı adeta felç oldu. trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği Diyarbakır’da birçok araç, altgeçitlerde biriken su nedeni ile mahsur kaldı. Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri Mahallesi’nin bir bölümü tamamen suya gömüldü. Araçlar yarıya kadar suya batarken, tarlalar ve evlerin giriş katları da suya hapsoldu. Bağlar ilçesinde bulunan bir apartmanın bodrum katı duvarında ise patlama yaşandı.

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        Yağış etkisini azaltırken kent genelinde su tahliye çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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