Diyarbakır'da iş yerleri sular altında kaldı
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası birçok iş yeri su altında kaldı.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası birçok iş yeri su altında kaldı.
Meteorolojinin uyarısının ardından sabah saatlerinde uzun süre sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeni ile Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesindeki dükkanları su bastı. Sanayi esnafı, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Şehir merkezinde etkili olan sağanak, bir süre sonra durdu. Yağıştan etkilenen yerlerde ise su tahliyesi yapılıyor.
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