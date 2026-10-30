Diyarbakır'da iki aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Diyarbakır'da sanayi sitesinde iki aracın karıştığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Giriş: 30.10.2026 - 10:09 Güncelleme:
Diyarbakır'da sanayi sitesinde iki aracın karıştığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Arızalı aracını ustaya göstermek için sanayi sitesine gelen bir sürücü, başka bir sürücünün manevra yapması ile kaza yaptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Maddi hasarlı kazada taraflar aralarında anlaşarak yollarına devam etti.
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