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        MHP'den "29 Ekimde kanımızla canımızla cumhuriyetin yanındayız" kampanyası

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve beraberindekiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:35 Güncelleme:
        MHP'den "29 Ekimde kanımızla canımızla cumhuriyetin yanındayız" kampanyası

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve beraberindekiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, ilçe başkanları ve parti üyeleri, "29 Ekimde kanımızla canımızla cumhuriyetin yanındayız" sloganıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında kan bağışı yaparak örnek bir davranış sergiledi. Cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen anlamlı etkinlik, toplumsal dayanışma ve kan bağışının önemine dikkat çekerken birçok kesim tarafından da takdirle karşılandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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