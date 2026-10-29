MHP'den "29 Ekimde kanımızla canımızla cumhuriyetin yanındayız" kampanyası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve beraberindekiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, ilçe başkanları ve parti üyeleri, "29 Ekimde kanımızla canımızla cumhuriyetin yanındayız" sloganıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında kan bağışı yaparak örnek bir davranış sergiledi. Cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen anlamlı etkinlik, toplumsal dayanışma ve kan bağışının önemine dikkat çekerken birçok kesim tarafından da takdirle karşılandı.