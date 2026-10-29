Çermik'te Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Çermik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Adem Karataş, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.
Programda, öğrenciler tarafından şiirler okunarak, gösteriler sunuldu.
Törene, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Savcısı Furkan Karadayı, siyasi partiler, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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