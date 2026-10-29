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        Diyarbakır'da çocuklarla bağbozumu etkinliği yapıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Zarokistanlardan yararlanan çocuklara yönelik düzenlediği bağbozumu ve bulamaç etkinliğinde çocuklar, cevizli sucuk ve pestil yapımına katılarak geleneksel üretim kültürünü uygulamalı öğrendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çocuklarla bağbozumu etkinliği yapıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Zarokistanlardan yararlanan çocuklara yönelik düzenlediği bağbozumu ve bulamaç etkinliğinde çocuklar, cevizli sucuk ve pestil yapımına katılarak geleneksel üretim kültürünü uygulamalı öğrendi.

        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Zarokistanlardan yararlanan çocuklar için bağbozumu ve bulamaç etkinliği gerçekleştirildi. Bağcılar Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin bahçesinde düzenlenen etkinlik, çocukları velileri ve eğitmenleriyle geleneksel üretim sürecinde bir araya getirdi.

        Çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesi, organik tarımın önemini kavraması ve bölgenin kültürel değerlerini tanıması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yöresel ürünlerin hazırlanmasına birlikte emek verildi. Çocuklar, veli ve eğitmenlerinin desteğiyle üretime katılarak hem öğrendi hem eğlendi. Etkinlik kapsamında cevizli sucuk ve pestil yapımını deneyimleyen çocuklar, yöresel lezzetlerin hazırlanma sürecini yakından tanıdı. Kendi elleriyle üretmenin heyecanını yaşayan çocuklar, geleneksel ürünlerin hazırlanmasına katkı sundu.

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        Bağbozumu ve bulamaç etkinliği, çocukların geleneksel üretim kültürüyle doğrudan bağ kurmasına imkân sağladı. Veli ve eğitmenlerinin eşlik ettiği çalışmalar boyunca çocuklar, ürünlerin hazırlanmasını izlemekle birlikte uygulamalara da katılarak öğrenme fırsatı buldu.

        Birlikte üretme anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlikte paylaşma, dayanışma ve iş birliği ön plana çıktı. Çocukların, velilerin ve eğitmenlerin aynı üretim sürecinde buluşmasıyla geleneksel ürünlerin hazırlanması ortak bir deneyime dönüştü. Çocuklar, cevizli sucuk ve pestil yapımına birlikte katılarak ortak emek vermenin ve yardımlaşmanın önemini deneyimledi. Böylece etkinlik, geleneksel üretim süreçlerinin öğrenilmesinin yanı sıra paylaşma ve dayanışma kültürünün desteklenmesine de katkı sundu.

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        Bağbozumu geleneğinin çocuklara tanıtıldığı etkinlikle, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve yöresel üretim kültürünün yaşatılması amaçlandı. Geleneksel lezzetlerin hazırlanma süreci, çocukların bölgenin kültürel değerlerini uygulamalı olarak tanımasına zemin oluşturdu.

        Doğayla bağ kurma, birlikte üretme ve kültürel değerleri tanıma amaçlarını bir araya getiren etkinlik, çocukların öğrenirken keyifli vakit geçirdiği renkli görüntülere sahne oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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