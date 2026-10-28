Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Cumhuriyet coşkusu Diyarbakır'ın tarihi surlarında yankılandı

        Cumhuriyet coşkusu Diyarbakır'ın tarihi surlarında yankılandı

        Bulut Başarı Koleji ve Maya Koleji öğrencileri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Diyarbakır'ın tarihi sokaklarını kırmızı beyaza bürüyerek 'Cumhuriyet yürüyüşü' gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Cumhuriyet coşkusu Diyarbakır'ın tarihi surlarında yankılandı

        Bulut Başarı Koleji ve Maya Koleji öğrencileri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Diyarbakır’ın tarihi sokaklarını kırmızı beyaza bürüyerek 'Cumhuriyet yürüyüşü' gerçekleştirdi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bulut Başarı Koleji ve Maya Koleji tarafından düzenlenen yürüyüş, merkez Sur ilçesinde gerçekleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte katıldığı etkinlik, cumhuriyetin birleştirici gücünü ve millî birlik ruhunu şehrin kalbine taşıdı.

        Gazi Caddesi'ndeki Nebi Camii önünden başlayan bando eşliğindeki yürüyüş, Sur İçkale Arkeoloji Müzesi istikametine doğru devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen öğrenciler, marşlar ve alkışlar eşliğinde cumhuriyet coşkusunu kentin sokaklarına taşıdı.

        REKLAM

        Yürüyüş boyunca cadde üzerindeki esnafın ve vatandaşların alkışlarla verdiği destek, kutlamalara ayrı bir anlam kattı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Bayramı, okul sınırlarını aşarak şehrin ortak sevincine dönüştü. Yürüyüşün ardından öğrenciler tarafından seslendirilen cumhuriyet temalı şiirler ve sergilenen cumhuriyet dansı, kutlamalara renk kattı. Tarihin izlerini taşıyan Diyarbakır sokakları, bu kez cumhuriyetin değerlerini geleceğe taşıyan çocukların ve gençlerin sesleriyle yankılandı.

        Bulut Başarı Koleji Türkçe Öğretmeni Özen Çabuk, çocuklarla birlikte cumhuriyetin heyecanını paylaştıklarını ifade etti. Çabuk, "Sokaklarda, caddelerde halkımızın verdiği olumlu tepkilerle karşılaştık. Cumhuriyetimizin 103. yılı hepimiz için kutlu olsun. Biz, Bulut Başarı Koleji olarak cumhuriyetin ışığında ilerleyen mutlu nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu geleneksel hale getirmiş olmaktan da çok gururluyuz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun" dedi.

        REKLAM

        Maya Koleji Müzik Öğretmeni Emine Ay Demirel de, Maya Koleji ailesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyet, bizlere Atatürk’ün emanet ettiği en değerli mirastır. Bir öğretmen olarak en büyük sorumluluğumuz, cumhuriyetimizin değerlerini benimseyen, özgür düşünen ve geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmektir. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

        5. sınıf öğrencisi Nusret Balcı ise, "Bugün Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, bizlere eşitlik ve özgürlük vermiştir. Atatürk’ün açtığı bu yolda bilimle ve çalışkanlıkla ilerlemek hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        6. sınıf öğrencisi Ozan Eren Koç ise, "Cumhuriyet, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan en büyük değerlerimizden biridir. Biz çocuklara düşen görev, vatanımızı çok sevmek ve çok çalışmaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Vatandaşlar bizi alkışladılar ve biz de çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

        4. sınıf öğrencisi Elif Arven Demircioğlu da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesidir. Özgürlük, eşitlik ve söz sahibi olmayı kazandırır. Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmiştir. Cumhuriyet benim için özgürlük, mutluluk ve aydınlık bir gelecek demektir. Bu yüzden yaşasın cumhuriyet" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Diyarbakır'da otizmle mücadelede farkındalık konferansı
        Diyarbakır'da otizmle mücadelede farkındalık konferansı