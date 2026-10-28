Cumhuriyet coşkusu Diyarbakır'ın tarihi surlarında yankılandı

Bulut Başarı Koleji ve Maya Koleji öğrencileri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Diyarbakır’ın tarihi sokaklarını kırmızı beyaza bürüyerek 'Cumhuriyet yürüyüşü' gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bulut Başarı Koleji ve Maya Koleji tarafından düzenlenen yürüyüş, merkez Sur ilçesinde gerçekleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte katıldığı etkinlik, cumhuriyetin birleştirici gücünü ve millî birlik ruhunu şehrin kalbine taşıdı.

Gazi Caddesi'ndeki Nebi Camii önünden başlayan bando eşliğindeki yürüyüş, Sur İçkale Arkeoloji Müzesi istikametine doğru devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen öğrenciler, marşlar ve alkışlar eşliğinde cumhuriyet coşkusunu kentin sokaklarına taşıdı.

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Yürüyüş boyunca cadde üzerindeki esnafın ve vatandaşların alkışlarla verdiği destek, kutlamalara ayrı bir anlam kattı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Bayramı, okul sınırlarını aşarak şehrin ortak sevincine dönüştü. Yürüyüşün ardından öğrenciler tarafından seslendirilen cumhuriyet temalı şiirler ve sergilenen cumhuriyet dansı, kutlamalara renk kattı. Tarihin izlerini taşıyan Diyarbakır sokakları, bu kez cumhuriyetin değerlerini geleceğe taşıyan çocukların ve gençlerin sesleriyle yankılandı.

Bulut Başarı Koleji Türkçe Öğretmeni Özen Çabuk, çocuklarla birlikte cumhuriyetin heyecanını paylaştıklarını ifade etti. Çabuk, "Sokaklarda, caddelerde halkımızın verdiği olumlu tepkilerle karşılaştık. Cumhuriyetimizin 103. yılı hepimiz için kutlu olsun. Biz, Bulut Başarı Koleji olarak cumhuriyetin ışığında ilerleyen mutlu nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu geleneksel hale getirmiş olmaktan da çok gururluyuz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun" dedi.

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Maya Koleji Müzik Öğretmeni Emine Ay Demirel de, Maya Koleji ailesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyet, bizlere Atatürk’ün emanet ettiği en değerli mirastır. Bir öğretmen olarak en büyük sorumluluğumuz, cumhuriyetimizin değerlerini benimseyen, özgür düşünen ve geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmektir. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi Nusret Balcı ise, "Bugün Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, bizlere eşitlik ve özgürlük vermiştir. Atatürk’ün açtığı bu yolda bilimle ve çalışkanlıkla ilerlemek hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

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6. sınıf öğrencisi Ozan Eren Koç ise, "Cumhuriyet, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan en büyük değerlerimizden biridir. Biz çocuklara düşen görev, vatanımızı çok sevmek ve çok çalışmaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Vatandaşlar bizi alkışladılar ve biz de çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

4. sınıf öğrencisi Elif Arven Demircioğlu da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesidir. Özgürlük, eşitlik ve söz sahibi olmayı kazandırır. Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmiştir. Cumhuriyet benim için özgürlük, mutluluk ve aydınlık bir gelecek demektir. Bu yüzden yaşasın cumhuriyet" dedi.