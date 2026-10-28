Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu mesajında, milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü tezahürü olan Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, milletin kendi kaderine sahip çıkma iradesinin, bağımsızlığından asla vazgeçmeme kararlılığının ve geleceğini kendi eliyle inşa etme azminin simgesi olduğunu aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"103 yıl önce atılan bu sağlam temel, yalnızca geçmişimizin şanlı bir hatırası değil, aynı zamanda gelecek nesillere taşımamız gereken büyük bir emanettir. Bu emaneti korumak ve daha ileriye taşımak, hukukun üstünlüğünü, adaleti ve demokrasiyi güçlendirmek, toplumsal huzuru pekiştirmek ve her vatandaşımızın kendisini eşit, güvende ve değerli hissettiği bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmekle mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin özgürlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı ve Cumhuriyetimizin daha güçlü yarınlara ulaşması için emek veren, çalışan ve üreten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, başta Diyarbakırlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını ve ülkemizin birlik, beraberlik ve huzur içinde nice bayramlara ulaşmasını diliyorum."